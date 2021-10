Le «Schindler portugais» entre au Panthéon national

«Le Portugal s'incline devant sa personnalité morale», a déclaré le président Marcelo Rebelo de Sousa, lors d'une cérémonie en présence des plus hautes personnalités de l'État ainsi que des descendants du diplomate et de ceux qu'il a aidé à sauver. Une plaque commémorative évoquant l'ancien consul a été inaugurée à l'intérieur du monument situé au cœur du vieux Lisbonne, puisque sa famille avait demandé à ce que sa dépouille reste dans le caveau familial, à Cabanas do Viriato, dans le centre du pays.

En poste à Bordeaux en 1940, Aristides Sousa Mendes avait refusé de suivre les ordres du dictateur Antonio Oliveira Salazar, qui avait interdit aux consuls d'octroyer des visas aux «étrangers de nationalité indéfinie», aux «apatrides», ou aux «Juifs». En neuf jours, il délivra ces visas à tous les réfugiés en ayant fait la demande, sans distinction de nationalité ou de religion, sauvant ainsi plus de 30 000 personnes, dont 10 000 Juifs.

The Portuguese consul in Bordeaux during WWII, Aristides de Sousa Mendes, is being honored today in Portugal's National Pantheon. He issued thousands of visas to Jewish refugees fleeing the Nazis in Europe, defying official orders.



