Prison à vie pour l'islamiste qui a tué un homosexuel

Abdullah A. H. H., âgé de 21 ans et déjà condamné par le passé pour avoir tenté de recruter des soutiens à l'organisation État islamique (EI), avait poignardé le 4 octobre 2020 deux homosexuels de 53 et 55 ans en plein centre de la capitale saxonne. Il a écopé de la peine maximale pour «meurtre et tentative de meurtre». L'une des victimes, un touriste allemand originaire de Cologne, est morte peu de temps après, de ses blessures à l'hôpital alors que la seconde, grièvement blessée, a survécu.

Il a agi «parce qu'il pensait avoir reconnu en eux des homosexuels et voulait les punir de mort» en s'approchant d'eux «par derrière avec deux couteaux pour profiter de leur impuissance et de leur absence de défense», avait lors de l'audience dénoncé le procureur.

Il était censé être surveillé

L'affaire avait fait grand bruit en Allemagne à l'époque car le suspect, qui avait déjà fait l'objet par le passé de plusieurs condamnations pour des actes de violence et avait purgé des peines de prison, avait été remis en liberté quelques jours avant l'attaque mortelle. À sa libération, il était censé être surveillé par les services de renseignement, mais pas 24 heures sur 24. Les autorités saxonnes ont ainsi été critiquées pour avoir failli dans leur surveillance.

Le parquet antiterroriste allemand avait également précisé que ce réfugié arrivé en 2015 avait été condamné trois ans plus tard pour avoir cherché à recruter des soutiens à «une organisation terroriste» de l'EI. Son statut de réfugié avait été révoqué à la suite de ces infractions pénales mais Abdullah A. H. H. n'avait pu être expulsé en raison de l'interdiction décrétée par Berlin des renvois vers la Syrie, un pays en guerre.

(L'essentiel/AFP)