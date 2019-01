Avec le Brexit, les députés inquiets pour leur sécurité

Plus de 50 députés britanniques ont écrit à la chef de Scotland Yard, inquiets pour leur sécurité après des incidents survenus aux abords du Parlement sur fond de tensions liées au Brexit. «Nous vous écrivons pour exprimer notre vive préoccupation face à la détérioration de la situation en matière de sécurité et d'ordre public à l'extérieur et autour du Parlement», indique cette lettre signée par des députés de tous bords politiques, envoyée à Cressida Dick, la patronne de Scotland Yard.

Ils pointent du doigt des individus «liés à l'extrême droite» se livrant «de plus en plus à des actes d'intimidation, potentiellement criminels, envers des députés, des journalistes, des militants». La dernière victime en date est la députée du Parti conservateur Anna Soubry, favorable à un second référendum, qui a été qualifiée lundi de «nazie» et de «fasciste» par des manifestants pro-Brexit. Mme Soubry a décrit mardi un petit groupe de gens «errant autour de Westminster et intimidant les gens». «La ligne avait déjà été franchie en décembre lorsque des journalistes avaient été attaqués», a raconté la députée à la chaîne ITV, reprochant à la police de ne pas intervenir.

Dans un communiqué, Scotland Yard a défendu son dispositif de sécurité sur place. «Nous traiterons avec fermeté les actes de harcèlement et d'insultes contre quiconque si ces incidents constituent des infractions», a précisé la police. Des effectifs policiers étaient présents mardi autour du Parlement. Harry Todd, 27 ans, un militant du groupe pro-Brexit «Leave means Leave», a condamné les insultes et intimidations envers Mme Soubry, qualifiant cette attitude «d'inacceptable». Il a ajouté que le groupe en cause «avait aussi été horrible envers nous et envers tout le monde».

