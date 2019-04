L'interminable procès des néonazis grecs

«Je veux la peine maximale pour Aube dorée, il s'agit d'une organisation criminelle»: Magda Fyssas, assise au fond de la salle de la cour pénale d'Athènes, suit depuis quatre ans l'interminable procès du parti néonazi, dont le verdict est attendu d'ici fin 2019. Son fils, Pavlos Fyssas, rappeur engagé, a été poignardé le 19 septembre 2013 à l'âge de 34 ans dans la banlieue sud-ouest d'Athènes. Un membre d'Aube dorée est accusé du meurtre. Ce drame a déclenché une vague de poursuites pénales contre dirigeants, députés et membres du parti qui jusque-là bénéficiait d'une quasi impunité pour des agressions contre des migrants et militants de gauche.

Entamé le 20 avril 2015, ce procès inédit compte déjà 350 jours d'audience, autant de témoins, plus d'une centaine d'avocats et un dossier d'instruction pesant 1,5 téraoctets. Soixante-neuf personnes sont jugées, dont le leader du parti Nikos Mihaloliakos, député de 61 ans, et d'autres hauts dirigeants. Accusées de «constitution d'organisation criminelle» et de divers crimes et délits, elles encourent de cinq à vingt ans de prison. En liberté conditionnelle depuis 2015 après 18 mois de détention provisoire, les accusés n'ont jamais assisté physiquement aux audiences. Ils sont représentés par leurs avocats et qualifient ce procès de «complot» visant à ternir l'image du parti.

Outre le meurtre de Pavlos Fyssas, deux autres crimes sont jugés: l'attaque contre quatre pêcheurs égyptiens près du Pirée en juin 2012, et «la tentative d'homicide», en 2013, de membres du syndicat communiste Pame. Pour la partie civile, il s'agit d'un procès «historique». «C'est la première fois depuis le procès Nuremberg qu'un parti politique est accusé d'être une organisation criminelle dont les membres ont commis des actes violents», explique à l'AFP Me Chryssa Papadopoulou, qui représente la famille Fyssas.

