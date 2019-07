Les conservateurs ne font qu'une bouchée de Tsipras

Le Premier ministre grec sortant Alexis Tsipras a reconnu sa défaite aux législatives dimanche, après la victoire sans appel de la droite de Kyriakos Mitsotakis, sur la promesse de relancer l'économie après la crise qu'a connue la Grèce, selon les premiers résultats officiels. Pour ces premières élections parlementaires depuis que leur pays a échappé à la faillite, les Grecs ont choisi Kyriakos Mitsotakis, 51 ans, pour être leur futur chef du gouvernement. Sa formation Nouvelle Démocratie (ND) a obtenu 39,7% des suffrages contre 31,4% pour celle de M. Tsipras, selon les premiers résultats partiels officiels portant sur plus de 50% des bureaux de vote.

Tsipras reconnaît sa défaite



Le Premier ministre grec sortant Alexis Tsipras a reconnu sa défaite dimanche soir aux législatives et appelé au téléphone Kyriakos Mitsotakis, leader du parti conservateur Nouvelle-Démocratie pour le féliciter de sa victoire, a-t-on appris auprès de ses services.



Juncker félicite Mitsotakis et le met en garde



Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a félicité dimanche le dirigeant de la droite conservatrice grecque Kyriakos Mitsotakis pour sa «nette victoire» aux législatives et lui a rappelé qu'il restait «beaucoup à faire» pour redresser son pays.





Le vaincu a félicité son rival conservateur au téléphone en début de soirée, a-t-on appris auprès des services du Premier ministre. À la Vouli, le parlement grec, les conservateurs détiendraient ainsi 158 des 300 sièges, tandis que Syriza n'en conserverait que 86 sur les 144 que ce parti de gauche avait dans l'assemblée sortante. Trois ans après avoir pris les rênes du parti conservateur, Kyriakos Mitsotakis, perçu comme un réformateur, proche des milieux d'affaires, a promis de «relancer l'économie» et de «laisser la crise derrière nous».

Au siège de Nouvelle démocratie, dimanche soir, ses militants se réjouissent qu'«une page se tourne». «La psychologie des Grecs et des marchés sera désormais différente. Nous pouvons avoir confiance en l'avenir», affirme Giorgos, un avocat venu «voir de près le prochain chef du gouvernement». Efi Louka, une employée de la compagnie de téléphonie publique OTE, a fait le déplacement depuis Lamia (centre) pour «fêter ce changement». «La Grèce a besoin d'investissements, d'un Etat qui fonctionne. Seul un dirigeant éduqué et expérimenté comme Kyriakos Mitsotakis peut apporter un changement constructif», estime-t-elle.

L'élection de ce fils de Premier ministre, descendant d'une dynastie politique, signera le retour de la «familiocratie» au gouvernement grec, une tradition qu'Alexis Tsipras avait interrompue en accédant au pouvoir à l'âge de 40 ans. Surgissant dans une Grèce en plein chaos, terrassée par la crise de la dette et la cure d'austérité imposée par ses créanciers, l'UE et le FMI, Alexis Tsipras avait suscité l'espoir, en janvier 2015, chez un peuple abasourdi par les faillites et les plans sociaux. Mais ce jeune leader de gauche radicale a ensuite fait volte-face, forcé d'accepter un plan de sauvetage assorti de sévères mesures pour empêcher la sortie de la zone euro, ce que les électeurs ne lui ont pas pardonné.

???????????????? @kmitsotakis, I would like to congratulate you on your clear victory in the legislative elections. You know my personal attachment to Greece and its people who have endured so much over the last decade. The dignity, resilience & European commitment of Greeks commend respect. pic.twitter.com/JrL8Si94dN