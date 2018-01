Un incendie fait 8 morts lors d'un dîner au Portugal

«Environ 70 personnes dînaient dans le bâtiment quand l'incendie s'est déclaré, il y a des morts et entre 50 et 60 blessés légers ou graves», a indiqué le commandant des opérations de la Protection civile Paulo Santos. Des hélicoptères sont sur place afin de prendre en charge les blessés les plus graves sévères, a-t-il indiqué.

Le maire de la commune de Tondela, José António Jesus, a expliqué à la télévision publique RTP que les personnes présentes au dîner se seraient rassemblées pour un tournoi de Sueca, jeu de cartes très populaire au Portugal, et que l'incendie aurait été provoqué par l'explosion d'un poêle à combustion. Se propageant très rapidement, le brasier a finalement été maîtrisé au bout d'une heure, ont précisé les pompiers de Tondela.

(L'essentiel/AFP)