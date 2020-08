Des jeunes font boire de la bière... à un poisson

«Cette façon de traiter un animal est extrêmement répugnante», a déclaré Samuel Furrer, zoologiste et chef du département de la faune à la Protection Suisse des Animaux à la presse de son pays. «Ce comportement est méprisant et cruel envers les animaux». Le scientifique faisait référence à des vidéos diffusées sur Instagram le week-end dernier, on peut voir un groupe de jeunes gens faire subir les pires sévices à des animaux.

Une séquence montre par exemple un homme embrasser un poisson ou encore verser de la bière dans sa gueule pendant que le public rit en arrière-plan. Une autre montre la manière dont est attrapé un canard. «C’est de la stupidité d’adolescent et tout simplement idiot», explique Samuel Furrer. Pour ce qui est du canard, «difficile de dire si l’animal est vivant, mais si tel est le cas, un traitement pareil pourrait lui provoquer des blessures mortelles», précise-t-il en ajoutant qu’il est légalement interdit et punissable de faire paniquer les animaux de manière volontaire.

Les jeunes s'excusent

En Suisse, la torture des animaux peut être punie par trois ans d’emprisonnement ou d’une amende. Les violations du bien-être animal sont des délits poursuivis d’office. La vidéo a été remise aux autorités judiciaires. Joints par 20Minuten, les auteurs des vidéos ont voulu dédramatiser la chose.

«Le poisson était déjà mort quand nous l’avons trouvé. Quant au canard, il fait semblant d’être mort sur la vidéo. Nous l’avons capturé et libéré tout de suite après. C’était une idée stupide, qui a été mal interprétée», a expliqué une des personnes présentes dans les vidéos. «Nous sommes désolés d’avoir heurté la sensibilité de nombreuses personnes».

(L'essentiel/atk)