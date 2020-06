Le message des femmes aux politiciens anti-​​IVG

Des femmes en colère, dont l'ex-présidente croate Kolinda Grabar-Kitarovic, ont fait un doigt d'honneur à des hommes politiques de droite pour dénoncer leurs propos anti-IVG pendant la campagne des législatives. Le chanteur populiste Miroslav Skoro, l'un des trois principaux acteurs du scrutin du 5 juillet, a déclaré cette semaine qu'en cas de grossesse après un viol, les femmes devaient décider ou non d'avorter en accord avec leurs proches.

Une femme «doit décider quoi faire en accord avec sa famille», a déclaré le chef du «Mouvement patriotique» crédité par les sondages de la troisième position, derrière le HDZ conservateur au pouvoir et une coalition de centre-gauche. Gordan Jandrokovic, un responsable du HDZ, a jugé pour sa part que la «vie commence à la conception». Nino Raspudic, candidat du parti conservateur Most, a estimé que «seul un petit nombre» de victimes de viol décidaient de subir une Interruption volontaire de grossesse. Suite à ces propos, de nombreuses femmes dont des actrices, des journalistes et des politiques, ont posté des photos d'elles sur les réseaux sociaux en train de faire le doigt d'honneur.

«Des siècles en arrière»

L'ancienne présidente conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic s'est jointe à elles dans une photographie publiée vendredi par le quotidien Jutarnji List. «Je rejoins toutes les femmes qui par ce geste indécent élèvent la voix contre ceux qui essayent de nous renvoyer des siècles en arrière», a-t-elle dit. Le temps où «les femmes étaient assises dans un coin en attendant les ordres du grand patron sont révolus», affirme l'ex-présidente.

La ministre de l'Éducation Blazenka Divjak est également montée au créneau. Ces propos relèvent de «l'humiliation et du sadisme envers les femmes et leurs droits à des fins électoralistes». La prochaine étape, c'est que les femmes ne pourront voter qu'après avoir consulté «les hommes de la famille», a-t-elle écrit sur Facebook.

Dans le pays des Balkans à très grande majorité catholique, l'IVG est autorisée jusqu'à la 10e semaine de grossesse en vertu d'une loi héritée de l'époque de la Fédération yougoslave communiste. En 2017, la plus haute juridiction avait estimé que la législation devait être revue pour tenir compte des progrès de la médecine mais les militantes féministes craignent que les anti-IVG n'en profitent pour limiter leurs droits. Une manifestation anti-avortement est prévue quelques jours avant les élections à Zagreb. Près de 90% des 4,2 millions de Croates sont catholiques et l'Église joue un rôle actif dans le pays.

