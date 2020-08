Pas de masque avec vous? Vous risquez la prison...

L'épidémie de coronavirus ralentit en Belgique avec une baisse du nombre de cas et du nombre de décès par rapport aux dernières semaines. Mais la province du Hainaut a décidé d'utiliser la manière forte pour lutter contre le coronavirus en imposant dès ce mercredi le port obligatoire du masque... sur soi, a annoncé le gouverneur du Hainaut, Tommy Leclercq, à Sudpresse.

En cas d'oubli, l'amende peut être très salée: les contrevenants risquent une peine de prison pouvant aller jusqu'à 14 jours de prison et une amende pouvant atteindre 200 euros. «La vie est faite de circonstances fortuites. En cas de crevaison par exemple, on appelle les secours et on entre en contact avec des personnes qui ne font pas partie de notre bulle. Avoir son masque sur soi permettra de répondre à ce genre de situation», précise-t-il. La ville d'Anvers avait déjà adopté cette règle fin juillet.

Nouvelle interdiction

Le gouverneur a également introduit une nouvelle mesure: l'interdiction de la vente et la consommation d’alcool sur les aires autoroutières entre 22h et 6h. «Les regroupements constatés sur les aires d’autoroutes à l’heure où les commerces des villes et villages ferment leurs portes ne sont plus tolérables», a indiqué Tommy Leclercq,

La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, connaît l'un des plus forts taux de mortalité au monde rapporté à la population. Près de 10 000 personnes sont décédées du virus. Plus de 82 000 personnes ont été contaminées.

(mm/L'essentiel)