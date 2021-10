La Belgique jugée pour «crimes contre l'humanité»

Cinq femmes métisses, arrachées à leurs mères noires au Congo, il y a environ 70 ans, ont exigé jeudi des réparations à l'État belge, accusé devant le tribunal de Bruxelles de «crimes contre l'humanité» pour des faits commis sous l'ère coloniale. À l'âge de deux, trois ou quatre ans, ces femmes qui sont aujourd'hui grands-mères ont été retirées de force à leur famille maternelle, puis placées dans une institution religieuse située «parfois à des centaines de kilomètres», a expliqué Me Michèle Hirsch, avocate de Léa, Monique, Simone, Noëlle et Marie-Josée, toutes nées de l'union entre une mère congolaise et un Blanc, présentes à l'audience entourées de proches.

«Je les appelle par leur prénom, car leur identité leur a été enlevée. Elles ont été sans voix pendant près de 70 ans, incapables de raconter», a lancé l'avocate. «Durant la colonisation, le métis était considéré comme une menace pour la suprématie de la race blanche, il fallait l'écarter», a relaté Me Hirsch, parlant d'un «système généralisé» mis en place par l'État belge. Les avocats de l'État devaient ensuite prendre la parole. Ils contestent les faits et la qualification retenue par les plaignantes. Les «crimes contre l'humanité» sont imprescriptibles en droit belge, comme les crimes de génocide et crimes de guerre.

Une première

Ce procès est le premier en Belgique à mettre en lumière le sort réservé aux métis nés dans les anciennes colonies belges (Congo, Rwanda, Burundi), jamais officiellement recensés mais dont le nombre est généralement estimé autour de 15 000. La plupart des enfants nés de l'union entre une Noire et un Blanc n'étaient pas reconnus par leur père, et ne devaient se mêler ni aux Blancs, ni aux Africains.

Conséquence pour beaucoup: la mise sous tutelle de l'État et le placement en orphelinat moyennant le versement de subventions à ces institutions, généralement gérées par l'Église catholique.

(L'essentiel/afp)