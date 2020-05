Le vol quasi-​​plein, les passagers se rebellent

Dónde está la distancia de seguridad @Iberia? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. Esto es una VERGÜENZA. @el_pais @eldiarioes @elmundoes pic.twitter.com/HnOJDluCkh — Efrén Hernández (@efren_hr) May 10, 2020

«L'avion est pratiquement complet et il n'y a même pas de séparation entre les sièges», a tweeté un passager d'un vol Iberia, dimanche, vidéo à l'appui. Un vol reliant Madrid à Las Palmas aux Îles Canaries, dimanche, fait actuellement polémique. Les passagers accusent le personnel de bord de ne pas avoir respecté les consignes de distanciation sociale. Certains vols sont maintenus s'ils respectent un taux d'occupation maximum de 50%. Or, l'avion Iberia était bien plus rempli que prévu.

Sur les images filmées par un des passagers, on peut voir le ton monter entre les passagers et le personnel de bord. La compagnie Iberia Express a cependant contesté ces accusations et assurant «respecter toutes les dispositions de sécurité». «Nous avons renforcé le nettoyage et la désinfection quotidienne de la cabine et de tous ses éléments. Notre flotte dispose d’un système d’air et de filtres HEPA qui sont efficaces à 99,9 % contre les virus et les bactéries».

Madrid ayer 10 de mayo,avión repleto de la compañia Iberia.

No se puede viajar de un municipio a otro por estar en fase 0,pero se ve q lo de volar es del todo aceptable!



...no cerraron Madrid en su día y esa locura la seguiremos pagando todos!



Juntitos saldremos,vale?#COVID pic.twitter.com/PRFlCu0Vbc — Viqui (@viquirepublica) May 11, 2020

La Garde civile espagnole va porter plainte contre la compagnie aérienne Iberia pour violation des mesures sanitaires antipandémie lors de ce vol, a-t-on appris lundi auprès de cette force de police.

Un amigo mío tenía un vuelo de Madrid - Gran Canaria con Iberia hoy. Así esta la situación. Guardia Civil en camino. Piloto “ofreciendo” por megafonía que quien no quiera volar que se baje del avión. FLIPANTE. pic.twitter.com/MoqqZOwG1G — Te sigue ahora ???????? (@AytamiArbelo) May 10, 2020

(mm/L'essentiel/afp)