Silvio Berlusconi a été opéré avec succès

L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, 82 ans, a été opéré mardi soir d'une occlusion intestinale et se porte bien, annoncent les médias italiens. Il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours. Le milliardaire, qui avait été admis le matin dans un hôpital milanais, a subi dans la soirée une intervention chirurgicale qui a permis de régler le problème. «Merci à tous pour les marques d'affection et tous les messages reçus. Je suis en forme et prêt pour la campagne électorale!», a déclaré dans la soirée Silvio Berlusconi sur Facebook.

L'homme d'affaires avait été hospitalisé dans la matinée à l'hôpital San Raffaele de Milan pour des douleurs abdominales aiguës évoquant initialement une crise de colique néphrétique. Un scanner a finalement mis en évidence une occlusion de l'intestin grêle. Elle était liée à une ablation de la vésicule biliaire, réalisée il y a 40 ans, selon les mêmes sources.

Grazie a tutti per l'affetto e per i tanti messaggi ricevuti. Sono in forma e pronto per questa campagna elettorale!@forza_italia#ForzaItalia– Silvio Berlusconi (@berlusconi) April 30, 2019

Patron de Forza Italia

Silvio Berlusconi avait subi une importante opération à cœur ouvert il y a trois ans dans le même hôpital San Raffaele. L'éternel revenant de la politique italienne devait participer mardi à la conférence de presse de présentation des candidats de son mouvement aux élections européennes, avait indiqué la sénatrice de Forza Italia (FI), Licia Ronzulli.

Le magnat des médias et ancien patron du Milan AC, qui avait dû abandonner son poste de premier ministre en 2011, dirige toujours son parti de centre droit FI et sa holding familiale Fininvest qui contrôle Mediaset, le plus grand groupe de médias privés italien.

(L'essentiel/afp)