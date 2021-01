«Tu ne peux pas me faire rougir quand j’enseigne»

Kandice Barber, 35 ans, est de retour devant la Cour du Buckinghamshire. Reconnue coupable en septembre 2020 d’avoir envoyé à un élève de 15 ans des photos de nu et une vidéo d’elle en train de se masturber, l’enseignante britannique est actuellement jugée pour un présumé rapport sexuel avec l’adolescent. Lors du premier procès, le jury n’était pas parvenu à se mettre d’accord sur un verdict, explique Bucks Free Press.

Selon le procureur Richard Milne, la trentenaire a obtenu le numéro de téléphone de son élève lors d’un événement sportif organisé par l’école, en septembre 2018. L’enseignante, qui était mariée à l’époque des faits, a commencé à envoyer des messages à l’adolescent. Après quelques jours, les conversations entre l’élève et sa prof ont commencé à prendre un caractère sexuel. En octobre, Kandice Barber a demandé au mineur s’ils pouvaient se retrouver en dehors de l’école.

«J’ai commencé à paniquer»

«Il a proposé des champs qu’il connaissait dans les alentours», a expliqué le procureur, cité par le Daily Star. «Elle lui a demandé s’il voulait coucher avec elle. Il a dit oui, et ils ont eu un rapport sexuel pendant environ cinq minutes», a ajouté Richard Milne. En classe, la prof envoyait des messages à son élève, comme: «Tu ne peux pas me faire rougir quand je suis en train d’enseigner». Barber aurait également annoncé à sa victime qu’elle était enceinte et que le bébé était peut-être le sien, mais elle aurait ensuite fait une fausse couche.

Les rumeurs commençant à enfler, la tension était à son comble entre l’enseignante et sa victime. La trentenaire a fait pression sur l’adolescent pour qu’il efface ses messages et l’a menacé de «l’entraîner dans sa chute» si leur liaison était exposée au grand jour. «J’ai commencé à paniquer et je ne savais plus quoi faire… Je ne comprenais pas ce qui se passait. J’en ai parlé à mes copains. Ils étaient choqués et ne s’attendaient pas à ça de la part d’un enseignant», a confié la victime. Le procès suit son cours.

(L'essentiel/joc)