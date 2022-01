Le président du Parlement européen est mort

Le président du Parlement européen, le social-démocrate italien David Sassoli, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, en Italie, à l’âge de 65 ans, a indiqué son porte-parole. «David Sassoli est décédé le 11 janvier, à 1h15 du matin, au CRO (centre de référence d’oncologie) d’Aviano, Italie, où il était hospitalisé» depuis fin décembre, a annoncé sur Twitter, Roberto Cuillo, le porte-parole de David Sassoli. «La date et le lieu des funérailles seront communiqués dans les prochaines heures», a-t-il ajouté.

Lundi, dans l’après-midi, son porte-parole avait annoncé l’hospitalisation de M. Sassoli «en raison d’une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire» et l’annulation de ses activités officielles. Ayant souffert par le passé d’une leucémie, il avait déjà été hospitalisé cet automne pour une pneumonie qui l’avait tenu éloigné du Parlement européen, pendant plusieurs semaines. Ancien journaliste présentateur de journaux télévisés en Italie, avant de se tourner vers la politique, David Sassoli était à la tête de l’assemblée de Strasbourg, depuis 2019. Son mandat se terminait ce mois-ci, à la moitié de la législature quinquennale.

L’élection pour sa succession, à laquelle il avait été un temps question qu’il se représente, est actuellement prévue le 18 janvier. Son groupe, les sociaux-démocrates (S&D), deuxième force politique au Parlement européen, avait renoncé à la mi-décembre à présenter un candidat, ouvrant la voie à l’élection de la candidate du PPE (droite), l’actuelle première vice-présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola.

Interrogé sur la chaîne de télévision Rai News 24, Roberto Cuillo, a rendu hommage à «un homme bon, tenace et combatif», avec une «attention constante aux plus vulnérables». «C’était un vrai démocrate. Il croyait à la rencontre des différentes cultures», a-t-il ajouté. Le ministre de la Culture italien, Dario Franceschini (Parti démocrate, PD), lui a rapidement rendu hommage sur Twitter: «Ciao David, ami de toute une vie», dans un message accompagné d’une photo de David Sassoli.

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.



David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.



My thoughts are with his family.



Riposa in pace, caro David!