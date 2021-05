La police surveille le mouvement Pegida

Les renseignements intérieurs de la région allemande de Saxe ont annoncé vendredi étendre leur surveillance policière aux membres du mouvement islamophobe Pegida né dans cette région de l’ex-RDA, le qualifiant «d’extrémiste» et «anticonstitutionnel». «Il n’est plus possible de considérer» le mouvement créé en 2014 «comme une composante de la scène d’extrême droite», a estimé l’antenne régionale de l’Office allemand de protection de la Constitution, le qualifiant désormais de «mouvement aux aspirations extrémistes manifestes».

Pegida est ainsi classé dans les groupes contraires à la Constitution et leurs membres soumis à une surveillance policière, a-t-elle ajouté. D’autres régions allemandes, comme la Bavière, avaient pris des mesures similaires. S’il a au début attiré un «public hétérogène» défendant des positions «modérées», il s’est radicalisé au fil des années, aussi bien idéologiquement que verbalement, poursuit l’institution.

«Des positions sont propagées en public qui sont incompatibles avec l’ensemble des valeurs de la République fédérale allemande», a-t-elle argumenté, citant entre autres le rejet du parlementarisme, de l’État de droit ou des prises de position antisémites, anti-islam et hostiles aux minorités. Lancé en 2014 par Lutz Bachmann à partir de manifestations spontanées et hebdomadaires à Dresde, Pegida fut à l’origine de la poussée de l’extrême droite anti-migrants en Allemagne, actuellement la première force d’opposition au Bundestag, la chambre basse du parlement.

(L'essentiel/AFP)