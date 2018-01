Des individus ont pénétré dans l'ambassade d'Iran

Vendredi après-midi, huit individus «ont été arrêtés pour plusieurs faits, notamment pour perturbation de l'ordre public, sédition, tentative d'incendie volontaire et entrée non autorisée sur le domaine de l'ambassade», a expliqué la porte-parole de la police de La Haye, Hilda Vijverberg.

Sur une vidéo publiée et traduite par la radio-télévision publique NOS, on peut voir des hommes crier en farsi «Mort à la République islamique», escalader la barrière de l'enceinte de l'ambassade et jeter contre la façade ce qui pourrait être des œufs ou des cailloux. La police n'a pas pu confirmer la nature des projectiles.

Calme en Iran

L'action a été menée par une quinzaine de militants anti-régime, selon la NOS. Toujours en détention, les individus doivent être entendus par la police, a ajouté Mme Vijverberg. Mardi, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés à La Haye et à Amsterdam pour protester contre le régime iranien.

En Iran, le calme est globalement revenu depuis mardi, au prix d'un déploiement important de forces de sécurité. Un mouvement de contestation, basé sur des revendications essentiellement économiques, a secoué de nombreuses villes du pays du 28 décembre au 1er janvier. Des violences ont fait 21 morts, en majorité des manifestants.

De Iraanse ambassade in Den Haag is vanmiddag belaagd door zo'n 15 demonstranten. Ze gooiden stenen en riepen leuzen als "Dood aan de islamitische republiek". → https://t.co/TTzFpz9JiL pic.twitter.com/LEH08NlgZC — NOS (@NOS) 5 janvier 2018

(L'essentiel/AFP)