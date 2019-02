Roberto Saviano tire à boulets rouges sur Salvini

L'écrivain italien anti-mafia Roberto Saviano a affirmé mardi qu'il «ne se laisserait pas intimider» par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, qui a menacé de lui retirer son escorte policière. «Je reste serein. Je continue à faire ce que je fais. Je continuerai à raconter ce qui se passe, je ne me laisserai pas intimider par les menaces que fait systématiquement le ministre de l'Intérieur italien», a déclaré Roberto Saviano lors de la conférence de presse du film «La Paranza dei bambini» («Piranhas») de Claudio Giovannesi, sur les gangs de jeunes à Naples dont Roberto Saviano est co-scénariste.

M. Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue (extrême droite), avait indiqué en juin qu'il serait utile d'évaluer si Roberto Saviano, auteur du livre «Gomorra» sur la mafia napolitaine, avait encore besoin d'une protection policière. Celle-ci lui a été accordée en 2006 après la sortie de l'ouvrage et les menaces de mort d'un clan de la Camorra, la mafia napolitaine. «Il faut essayer de comprendre ce qui se passe aussi en ce moment en Italie. Il y a des choses très graves qui se passent», a souligné Roberto Saviano. «On a enlevé aussi la protection à un autre journaliste, Sandro Ruotolo. Et moi je me suis engagé, et je n'étais pas seul, beaucoup d'autres aussi se sont engagés pour que ce journaliste soit à nouveau protégé, et c'est ce qui a été fait».

«Au-delà de la question de ma sécurité personnelle, l'escorte, ce n'est pas un privilège, c'est un drame de devoir être escorté», a-t-il développé. «Il y a des dizaines de journalistes qui sont sous protection en Italie et en Europe. L'Europe n'est plus un territoire sûr pour ceux qui décrivent ce qui se passe». Roberto Saviano, très critique contre le chef de file de l'extrême droite et sa politique migratoire, s'en est également pris au fait que Matteo Salvini s'affiche désormais presque toujours avec une veste de police: «C'est vraiment une agression à la démocratie. Il est le seul en Europe à faire ça».

(L'essentiel/afp)