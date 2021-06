Prison ferme dans le dossier des œufs contaminés

La société Agro Remijsen - aujourd'hui en faillite - établie à Ravels dans le nord de la Belgique, près de la frontière néerlandaise, a été reconnue coupable d'avoir importé illégalement du Fipronil de Roumanie pour confectionner un mélange vendu sous le nom de «Dega-16». Son patron a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis.

Un de ses associés et un autre chef d'entreprise ont écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis, a précisé le tribunal. Au total sept responsables d'entreprise et quatre sociétés étaient jugés dans le volet belge de ce dossier, devant le tribunal correctionnel d'Anvers. Mais le tribunal a été plus clément que le parquet dans ses réquisitions et jugé que seuls trois responsables méritaient une condamnation. Le jugement est susceptible d'appel.

Retrait de dizaines de millions d'œufs

L'usage du Fipronil pour désinfecter les poulaillers, principalement en Belgique et aux Pays-Bas, avait ébranlé toute la filière avicole européenne en 2017, entraînant l'abattage préventif de volailles et le retrait de dizaines de millions d'œufs des rayons de supermarchés.

Autorisé pour combattre poux et acariens chez les chiens ou les chats, le Fipronil est interdit dans l'UE pour nettoyer les bâtiments d'élevage car l'antiparasitaire risque de se retrouver sur des animaux destinés à la chaîne alimentaire. Le risque de résidus, même légers, doit être exclu pour protéger la santé humaine. Dans ce cas, il était utilisé pour lutter plus efficacement contre le pou rouge, l'ennemi déclaré des poulaillers.

(L'essentiel/AFP)