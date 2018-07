Les équipages de Ryanair en grève fin juillet

Cela risque certainement d'être un sacré coup dur pour celles et ceux qui souhaitaient prendre l'avion fin juillet, avec la compagnie irlandaise Ryanair. Selon plusieurs médias européens, le personnel de bord basé en Belgique, au Portugal, en Italie, en Espagne et en Grèce a décidé, ce jeudi, de faire grève le mercredi 25 et le jeudi 26 juillet.

Selon le journal Le Soir, les équipages de Ryanair réclament une amélioration des conditions de travail et une hausse des salaires. Des revendications relatives à la sécurité et aux horaires figurent également dans une «Ryanair Crew Charter», une charte à l'intérieur de laquelle hôtesses, stewards et personnel de sol aimeraient voir reconnaître dans leurs contrats «la législation nationale et la juridiction du pays dans lequel est basé le travailleur».

(L'essentiel)