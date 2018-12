Malte secourt 69 migrants en Méditerranée

La marine maltaise a annoncé, dimanche soir, avoir secouru 69 migrants à bord d'une barque en bois. Quarante-neuf autres, récupérés ces derniers jours par les ONG allemandes Sea-Watch et Sea-Eye, attendent toujours un port pour débarquer. Les migrants secourus dimanche ont appelé à l'aide alors qu'ils étaient en perdition sur une barque en bois à 117 milles nautiques au sud-ouest de Malte. Un navire maltais a été envoyé à leur secours et les a conduits sur l'île dans la soirée, a expliqué la marine dans un communiqué, sans plus de précision.

Manche: Paris et Londres conviennent d'un «plan d'action renforcé» face aux traversées de migrants



Les ministres de l'Intérieur britannique et français se sont mis d'accord dimanche pour accroître la collaboration bilatérale face aux tentatives de traversée de la Manche par des migrants à bord de petites embarcations qui se sont multipliées ces dernières semaines.



Ce plan consiste en un accroissement du nombre de patrouilles de surveillance, des actions pour démanteler les gangs de trafiquants, et la sensibilisation des migrants aux dangers que représente la traversée de la Manche.

Parallèlement, l'ONG Sea-Eye a annoncé dimanche soir que son navire «Professor Albrecht Penck» avait reçu des gardes-côtes maltais le signalement d'un canot en difficulté avec 24 personnes à bord, et qu'il se dirigeait dans la nuit vers la position indiquée.

Négociations en cours

Le navire, qui bat pavillon allemand, a déjà à bord 17 migrants, tous originaires d'Afrique de l'Ouest, secourus samedi matin dans les eaux internationales au large de la Libye. Dans le même temps, le Sea-Watch 3, qui bat pavillon néerlandais, navigue depuis le 22 décembre avec à bord 32 migrants, originaires du Nigeria, de Libye et de Côte d'Ivoire.

Si l'Italie, Malte, l'Espagne et les Pays-Bas ont refusé d'accueillir les migrants du Sea-Watch 3, plusieurs villes allemandes ont proposé de les prendre en charge.

