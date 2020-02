Onze morts, dont le tireur, dans deux fusillades

Neuf personnes ont été tuées mercredi soir à Hanau, près de Francfort, dans le centre de l'Allemagne, dans deux fusillades dont l'auteur présumé a ensuite été retrouvé mort à son domicile, a annoncé la police. Les enquêteurs y auraient trouvé une lettre et une vidéo dans lesquelles le suspect confesse ses crimes. D'après Bild, le tueur présumé était un radicalisé d'extrême droite et a agi pour des motifs racistes.

Ces fusillades ont visé des bars à chicha et fait également plusieurs blessés graves, selon des médias locaux. «À ce stade, la police peut seulement confirmer que huit personnes ont été mortellement blessées», ont indiqué dans la nuit, les autorités, dans un communiqué. Une personne grièvement blessée a succombé jeudi matin, portant le bilan de ces fusillades à neuf tués, selon un porte-parole.

Une personne soupçonnée d'être l'auteur de la tuerie a été retrouvée morte quelques heures plus tard, aux côtés d'un autre corps non identifié.

