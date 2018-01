Un incroyable dérapage de H&M enflamme Twitter

C'est ce qu'on appelle une sacrée boulette. H&M a provoqué un scandale sur les réseaux sociaux à l'occasion du lancement de sa nouvelle collection pour enfants. La marque suédoise a choisi de faire poser un jeune garçon noir dans un sweat à capuchon portant une inscription sur le devant. Le message en question? «Coolest monkey in the jungle», qui signifie «Le singe le plus cool de la jungle».Outrés, de nombreux internautes ont pris cette image comme du racisme ordinaire et l'ont fait savoir à H&M, relève le Huffington Post.

La marque suédoise a assuré à Europe 1 que l'image en question a été «retirée de toutes les chaînes H&M». Le géant de l'habillement a également présenté ses excuses «à quiconque ait pu être offensé». Les photos des modèles en version bleue ou orange sont toujours en ligne, mais ils sont portés par des enfants blancs.

La première personne à avoir dénoncé le faux pas de la marque est une blogueuse mode grande taille londonienne. Stephanie Yeboah a été la cible de messages d'insultes après son coup de gueule sur Twitter. «Le pire, c'est que j'ai maintenant tout un tas de réactions d'homme blancs qui se demandent ce qui ne va pas avec ce sweat. Je suis juste... sans voix», a-t-elle réagi.

Quelques réactions d'internautes:

«Oh oh, H&M, tu peux nous expliquer pourquoi un garçon noir a été sélectionné comme modèle pour porter un sweat qui dit "Coolest monkey in the jungle"? Quelqu'un n'est pas allé au bout de la réflexion...»

Uh oh, @hm. Can y'all explain why a black boy was selected to model a hoodie that says, "coolest monkey in the jungle"? Someone didn't think this through. https://t.co/q0NwrboCnq— Christina Watkins (@CWatkinsTV) 8 janvier 2018

«Un peu plus de racisme ordinaire de la part d'H&M. Rien de surprenant vu que des marques comme Abercombie et Tommy Hilfiger ont un vrai passif avec des vêtements portant des messages controversés et racistes»

More casual racism from H&M. This is nothing new when it comes to these clothing companies like Abercrombie and Tommy Hilfilger who have a long history of using their products to convey racist messages. https://t.co/6XwimxngCS— Makkim (@Makkim77) 8 janvier 2018

«H&M, ceci est dégoûtant et irresponsable. Vous savez que l'histoire du racisme utilise le terme "singe" pour désigner les Noirs africains... et vous osez mettre ça sur votre site»

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term "monkey" to demean people of African descent... and you put this on your website! "Coolest Monkey In the Jungle" #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R— Karamo Brown (@KaramoBrown) 8 janvier 2018

(L'essentiel/joc)