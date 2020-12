Neuf blessés après un glissement de terrain

Plusieurs maisons ont été emportées tôt mercredi à Gjerdrum, ville de 5 000 habitants à 25 kilomètres au nord-est de la capitale. «Plusieurs maisons ont été emportées par le glissement de terrain. Les services d'urgence, avec l'assistance de la défense civile norvégienne et de l'armée, sont en train de procéder à des évacuations», a indiqué la police sur Twitter. Quelque 200 personnes ont été évacuées et neuf ont été blessées, mais aucune n'est dans un état critique, selon les médias norvégiens.

Des habitants ont appelé les services d'urgence en rapportant que leur maison entière bougeait, a indiqué à la chaîne de télévisionNRK le chef des opérations de secours Roger Pettersen, jugeant la situation «grave». «Cela nous fait mal de voir comment les forces de la nature ont ravagé Gjerdrum. Mes pensées vont à toutes les personnes affectées par le glissement de terrain» a réagi la Première ministre Erna Solberg sur les réseaux sociaux.

