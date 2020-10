L’heure de vérité pour les néonazis grecs

La cour criminelle d’Athènes doit prononcer mercredi, après un procès marathon, un verdict crucial pour la direction et des dizaines de membres du parti néonazi Aube dorée, accusé «d’organisation criminelle» et du meurtre d'un rappeur. Militant de gauche, le musicien Pavlos Fyssas a été assassiné à l’arme blanche dans la nuit du 18 septembre 2013, à l’âge de 34 ans, devant un café de son quartier de Keratsini, une banlieue de l’ouest d’Athènes. Son assassin, Yorgos Roupakias, membre d’Aube dorée, qui a avoué le crime, risque la prison à vie.

Le choc provoqué par ce meurtre, dans une Grèce alors en pleine crise financière, a contraint les autorités à arrêter et à traduire en justice la direction et de nombreux membres du parti, accusé depuis des années de meurtres et de violences mais qui bénéficiait jusqu’alors d’une quasi impunité. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a fustigé samedi dans un article de presse «le passage catastrophique de la formation nazie» dans la vie politique grecque, soulignant «l’inertie» dont le monde politique a fait preuve devant «ce danger».

«Organisation criminelle»?

Composée de trois magistrats dont Maria Lepenioti, qui a présidé 417 séances pendant cinq ans et demi, la cour doit également se prononcer mercredi sur deux «tentatives d’homicide» impliquant des membres d’Aube dorée: l’une contre des pêcheurs égyptiens le 12 juin 2012 et la seconde contre des membres du syndicat communiste Pame le 12 septembre 2013.

Soixante-huit personnes sont jugées. Trente-neuf d’entre elles, dont le fondateur et chef d’Aube dorée Nikos Michaloliakos, d’anciens députés et des membres du parti, sont accusées de «direction d’une organisation criminelle» ou «d’appartenance» à une telle organisation. Ces accusés encourent des peines allant de 5 à 15 ans de prison.

(L'essentiel/afp)