3 ados tués dans un accident avec les secours

Trois jeunes âgés de 15 et 16 ans sont morts dans une collision frontale dans la nuit entre une voiture et une ambulance près d'Eindhoven, au sud des Pays-Bas, a rapporté la police. Un quatrième jeune de 15 ans a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital, a indiqué la police sur Twitter. Un des jeunes de 16 ans conduisait le véhicule lorsque l'accident s'est produit, à Helmond. Il n'a pas été communiqué à qui appartenait le véhicule, ni comment les adolescents se le sont procurés, sans permis de conduire.

L'ambulance, qui revenait d'une intervention, avait les sirènes et le gyrophare éteints et ne transportait pas de patients. Deux ambulanciers ont été légèrement blessés dans la collision, a indiqué la police. «La voiture s'est probablement retrouvée du mauvais côté de la route et a ensuite foncé droit sur l'ambulance», a déclaré un porte-parole de la police au quotidien Eindhoven Dagblad.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident.

(L'essentiel/afp)