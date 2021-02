Un gynécologue en prison pour le viol d'une patiente

Un gynécologue a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à quatre ans de prison ferme pour un viol commis fin 2016 sur une de ses patientes dans son cabinet médical. Le tribunal a fustigé des faits «très graves» valant condamnation pour «la plus forte» des charges retenues, selon une copie du jugement obtenue par l'AFP. Le médecin, dont l'identité n'a pas été divulguée, était aussi poursuivi pour attentat à la pudeur.

Il niait les faits et sa défense avait demandé sa relaxe lors du procès tenu fin janvier, tandis que l'accusation réclamait quatre ans de prison. Le 7 novembre 2016, lors d'une consultation préalable à une intervention pour l'ablation d'un kyste ovarien, la victime alors âgée de trente ans avait d'abord subi un examen classique pratiqué avec un gant. Mais le gynécologue avait ensuite retiré son gant et procédé à un second toucher vaginal à main nue. Il avait également caressé puis léché la poitrine de sa patiente, selon l'accusation. Sous le choc, la jeune femme n'avait pas immédiatement porté plainte.

Double jeu

Elle était retournée au cabinet une semaine plus tard, accompagnée de proches, pour obtenir des explications et le gynécologue s'était excusé à plusieurs reprises, a rapporté l'agence Belga. Dans son jugement, le tribunal reproche au prévenu d'avoir joué un double jeu, en présentant d'abord des excuses (enregistrées sur une bande sonore), puis en s'efforçant de décrédibiliser la victime pendant l'enquête et au cours du procès. «Il n’a eu de cesse, tout au long de la procédure, de l’accuser à tort de tous les maux (toxicomanie, obsession de son apparence physique, etc.)», dans le but de «lui dénier définitivement cette qualité de victime», est-il souligné dans le jugement.

En outre, lors du procès, il «n'a fait montre d'aucune sincère empathie envers la partie civile et ne s'est pas réellement remis en question», est-il ajouté. Joint par l'AFP, Me Marc Uyttendaele, avocat de la victime, a évoqué une peine «manifestement très sévère», s'expliquant en partie par ce comportement «indigne» du gynécologue face à son accusatrice. Le gynécologue exerçait depuis plus de trente ans. Le jugement précise que sa condamnation pénale va être communiquée à la section de l'Ordre des médecins compétente pour Bruxelles.

(L'essentiel/afp)