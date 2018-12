Theresa May confrontée à un vote de défiance

Un vote de défiance contre la Première ministre et chef des Conservateurs, Theresa May, est organisé si au moins 15% des députés de son parti conservateur, soit 48 députés, saisissent le Comité 1922, responsable de l'organisation interne des Tories.

La pression monte sur la chef de gouvernement, qui se prépare à affronter des députés britanniques chauffés à blanc par sa décision de reporter le vote sur l'accord de Brexit, tout en poursuivant sa tentative d'obtenir des dirigeants européens qu'ils lâchent un peu de lest.

À partir de 12h GMT, la dirigeante conservatrice est attendue devant la Chambre des communes pour la traditionnelle séance hebdomadaire de questions au chef du gouvernement, à commencer par celles du leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, qui réclame sa tête mais n'a pas encore lancé l'offensive.

Fronde interne

Mardi, il a exigé que la Première ministre remette l'accord de Brexit «immédiatement» en débat devant le Parlement, affirmant ne rien attendre de la tournée de Mme May dans plusieurs capitales européennes pour essayer d'obtenir des concessions sur ce texte pour lequel elle n'a pas réussi à rassembler une majorité. «Si ce n'est pas le cas, elle devra partir, nous ne pouvons plus tolérer de retard», a-t-il ajouté.

Incapable de réunir son Parti conservateur autour de l'accord de sortie de l'Union européenne, conclu fin novembre, après 17 mois de difficiles négociations, Mme May est aussi confrontée à une fronde interne qui aurait pu culminer au cours du vote du texte initialement prévu mardi, et qu'elle a finalement décidé de reporter en catastrophe, lundi.

Les Brexiters conservateurs, comme l'allié nord-irlandais de Theresa May, le petit parti unioniste DUP, contestent en particulier la solution dite de «backstop» ou «filet de sécurité» qui doit créer provisoirement un «territoire douanier unique», englobant l'UE et le Royaume-Uni, pour éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord.

(L'essentiel/afp)