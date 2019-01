La mission sur les migrants reste maintenue

La mission militaire européenne Sophia poursuit ses opérations de lutte contre les trafiquants au large de la Libye, avec la participation de l'Allemagne malgré le non remplacement de sa frégate et les menaces de l'Italie, a assuré mercredi une source européenne. «Il n'est pas question de suspension de participation. L'Allemagne continuera de participer à l'opération et rien n'indique qu'elle ne mettra pas à nouveau une unité navale à disposition à l'avenir», a-t-elle expliqué.

Trois navires militaires sont actuellement déployés dans le cadre de l'opération Sophia, dont le mandat a été prolongé en décembre jusqu'au 31 mars 2019: le Reina Sofia par l'Espagne, le Luigi Rizzo par l'Italie et l'Augsburg par l'Allemagne. La force est appuyée par des moyens aériens mis à disposition par le Luxembourg l'Espagne, l'Italie et la Pologne. Le retrait de l'Augsburg était prévu pour le 6 février et la décision a été communiquée au commandant de la Force. L'Allemagne a indiqué ne pas prévoir son remplacement «pour l'instant». Mais l'armée allemande a maintenu ses personnels au Quartier Général de Sophia à Rome, a indiqué un porte-parole allemand.

«Si quelqu'un se retire, ce ne sera certainement pas un problème pour l'Italie», a déclaré de son côté le vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini, en accusant la mission Sophia d'avoir «pour mandat de débarquer tous les migrants secourus seulement en Italie». «Soit les règles changent, soit il est mis fin à la mission», a-t-il affirmé mercredi sur Twitter. Créée en 2015 après un naufrage, l'opération militaire Sophia, sous commandement italien, prévoit que tous les migrants secourus dans le cadre de cette mission soient débarqués dans un port italien.

(L'essentiel/afp)