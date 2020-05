Quatre morts dans le crash d'un hélico militaire

«Trois membres d'équipage et un mécanicien se trouvaient à bord. Ils sont morts tous les quatre», a annoncé sur son compte Instagram Roman Kopin, le gouverneur du district autonome du Tchoukotka, dans l'extrême nord-est de la Russie, où a eu lieu l'accident. «La cause de la catastrophe pourrait être une défaillance technique de l'hélicoptère», a précisé le gouverneur dans un communiqué.

L'accident a eu lieu mardi vers 14h (2h GMT) lors d'un vol test sur un aéroport civil et militaire de la ville d'Anadyr, la principale ville du Tchoukotka, dont le territoire est plus grand que la France mais compte seulement 50 000 habitants. «Pour les habitants du Tchoukotka, ce genre d'événement est un véritable choc. Les appareils militaires ont plus d'une fois aidé la population de notre région», a affirmé le gouverneur.

Il s'agit du deuxième incident meurtrier impliquant un hélicoptère Mi-8. Le 19 mai, un autre Mi-8 de l'armée russe s'était écrasé dans la région de Moscou, provoquant la mort de tout l'équipage.

(L'essentiel/afp)