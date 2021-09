Des sirènes écolos défilent topless à Londres

Des sirènes et tritons en petite tenue pris au piège dans des filets, les visages pâles et figés, gisent comme morts dans les rues de Londres. Telles furent les scènes visibles près de l’Abbaye de Westminster, mercredi 15 septembre, dans la capitale anglaise. Autoproclamés membres de Ocean Rebellion, les militants de cette section d'Extinction Rebellion (XR) ont manifesté contre la politique marine du Royaume-Uni, qui a notamment recours aux chalutiers.

Cette technique de pêche, qui consiste à piéger les animaux marins au fond de l’eau grâce à un filet en forme conique, peut capturer environ 60 tonnes de poissons en moins de vingt minutes, écrit Paris Match.

«Plus de gaz à effet de serre que l'aviation»

Selon un tweet d’Extinction Rebellion, ce genre de piège, qui peut être traîné sur quatre kilomètres de long, racle, détruit les fonds marins et libère le carbone qui est enfoui dans les sols: «La pêche au chalut de fond émet plus de gaz à effet de serre que l'aviation».

Cette action s’inscrit dans un mouvement de désobéissance civile renforcée par le très pessimiste rapport du GIEC, publié fin août, sur le dérèglement climatique. Aussi, à quelques semaines du sommet de l’ONU sur le climat, qui aura lieu à Glasgow, les militants demandent à ce que le Royaume-Uni abandonne totalement ses investissements dans les combustibles fossiles.

↕️ Ocean Rebellion creative action is part of 5 day protest targeting significant drivers of marine degradation. A large sculptural Bottom Trawling Fishing Boat, trailing deep sea fishing nets has 9 by-catch ‘Merpeople’ ????trapped in its nets #StopBottomTrawlingNow #Defra ⚓️ pic.twitter.com/x0MLxWoSmv