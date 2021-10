Une Mussolini en tête du scrutin à Rome

Rachele Mussolini, petite-fille du dictateur fasciste Benito Mussolini et conseillère municipale à Rome, a réalisé un score individuel record au 1er tour des municipales dans la capitale, selon un décompte quasi-définitif mercredi. Rachele Mussolini, 47 ans, candidate du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia (FDI), a obtenu plus de 8 200 voix, selon le dépouillement des bulletins dans plus de 97% des bureaux de vote, ce qui représente le score le plus élevé de tous les candidats en lice.

Aux municipales, les électeurs italiens peuvent choisir une liste ou cocher des noms de candidats. Mme Mussolini, à son second mandat en tant que conseillère municipale, a cependant insisté sur le fait que son nom de famille n'avait rien à voir avec sa popularité. «La personne est plus importante que son nom de famille, aussi lourd soit-il», a-t-elle déclaré au journal La Repubblica, ajoutant: «J'ai beaucoup d'amis de gauche».

Sûre d'entrer au conseil municipal

Quatrième enfant de Benito Mussolini, Romano, le père décédé de Rachele, était un pianiste de jazz et avait notamment épousé la sœur de l'actrice Sophia Loren. D'autres descendants du dictateur italien se sont lancés dans la politique, tous pour la droite, notamment la demi-sœur de Rachele, Alessandra, ancienne membre du Parlement européen. Les partis de droite ont obtenu des résultats décevants lors des élections locales de dimanche et lundi. Des villes clés comme Milan, Naples et Bologne ont été remportées par la gauche dès le premier tour.

À Rome, un second tour est prévu les 17 et 18 octobre entre le candidat de droite Enrico Michetti, avocat et animateur radio, et le candidat de centre-gauche, l'ex-ministre des Finances Roberto Gualtieri. Au premier tour, M. Michetti a obtenu 30% des voix, contre 27% pour M. Gualtieri qui est donné cependant favori pour le second tour, selon plusieurs sondages. Rachele Mussolini n'est pas pour le moment formellement élue, mais dans tous les cas de figure elle entrera au conseil municipal après le second tour, étant celle qui a recueilli le plus de voix sur la liste de la droite, que cette dernière gagne ou perde.

(L'essentiel/afp)