La Finlande s'offre un «salon pour la nation»

Qu'offrir au pays le plus alphabétisé du monde pour son centenaire? Une bibliothèque! Et voilà la Finlande dotée d'une bibliothèque centrale ultramoderne à Helsinki, nouveau «salon pour la nation». Pensée depuis vingt ans, elle ouvre officiellement ses portes le 5 décembre, point final d'un an de festivités pour célébrer le centenaire de la nation nordique.

Cette énorme structure ondulante en bois et en verre, en plein centre-ville, contraste face à l'austère bâtiment du Parlement. Conçue par le bureau finlandais ALA Architects, elle est recouverte de 160 kilomètres d'épicéa finlandais. Nommée Oodi («ode» en finnois), la nouvelle bibliothèque est destinée à promouvoir la connaissance, l'apprentissage et l'égalité. À l'intérieur, 100 000 exemplaires de livres seront à la disposition du public. Mais le lieu cible aussi d'autres amateurs de culture et de technologie, avec ses studios de musique, ses salles de montage de film, son cinéma et la mise à disposition d'imprimantes 3D et de découpeuses laser, à l'accès absolument gratuit.

«Oodi donne une idée moderne de ce que signifie être une bibliothèque», explique Tommi Laitio, responsable de la culture et des loisirs à la mairie d'Helsinki. «C'est une maison de la littérature mais c'est aussi une maison de la technologie, de la musique, du cinéma, et une maison de l'UE. Et je pense que tout cela combiné s'associe à l'idée d'espoir et de progrès», poursuit-il. Signes de ce progrès en marche: l'armada de robots à qui est confié le déplacement des livres au sein du bâtiment. Semblables à de petits chariots gris, ils se meuvent à l'intérieur et à l'extérieur des ascenseurs, contournant personnes et meubles. Les robots deviendront un spectacle familier pour les 10 000 visiteurs attendus à la bibliothèque quotidiennement.

(L'essentiel/afp)