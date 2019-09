Metzelder est accusé de pédopornographie

De lourdes accusations sont portées contre l'ancien footballeur international allemand Christoph Metzelder. Selon Bild, une enquête est portée sur lui pour des suspicions de pédopornographie.

Une porte-parole du parquet de Hambourg a pour sa part indiquer enquêter sur un Allemand de 38 ans soupçonné d'avoir diffusé des photos pédopornographiques, y compris numériques. Dans ce contexte, des mandats de perquisition ont été obtenus auprès du tribunal de district de Hambourg. Celles-ci ont été exécutées.

15 photos envoyés par WhatsApp

Il y a trois semaines, une femme a présenté à la police de Hambourg au moins 15 photos pédopornographiques qui lui avaient été envoyées par Christoph Metzelder, via son compte WhatsApp. Elle aurait été en relation avec l'ancien footballeur du Real Madrid depuis plus d'un an.

La maison de Christoph Metzelder à Düsseldorf a été fouillée mardi après-midi par des employés de la police criminelle. Ils ont confisqué son téléphone portable et au moins un autre ordinateur. L'ex-footballeur n'a pas été arrêté. La porte-parole du ministère public a cependant déclaré : «Les enquêtes sont en cours, nous devons évaluer les preuves qui ont été saisies».

(L'essentiel)