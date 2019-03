«Il a cessé de pleurer, et j'ai perdu tout espoir»

Jose, padre de Julen, se muestra disconforme con la información que recibían durante el rescate del pequeño: “Nos tenían engañados” ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/Bq6BFkLH0v— Espejo Público (@EspejoPublico) 27 mars 2019

Un peu plus de deux mois après le décès tragique du petit Julen, tombé de 71 mètres dans un puits non autorisé à Totalan (Andalousie), sa maman a donné sa première interview télévisée. Face aux caméras de l'émission «Public Mirror», sur Antena 3, Victoria s'est laissée aller à des confidences poignantes. Éprouvés mais dignes, la jeune femme et son mari sont revenus sur le premier drame de leur vie: la mort de leur fils aîné Oliver, décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 3 ans. Une tragédie survenue peu après la naissance de Julen.

Frappés une deuxième fois par le destin, Victoria et José s'efforcent de «progresser autant que possible», grâce au soutien de leur famille et de leurs amis. Penser à l'avenir donne le tournis à ces jeunes gens détruits par le chagrin. Mais l'Espagnole dit avoir «promis de donner un petit frère à Julen», et que cette perspective la remplissait d'espoir. «Pour le moment, je ne suis pas enceinte», a-t-elle précisé.

«J'ai senti que mon enfant était parti»

La maman est également revenue sur ce terrible 14 janvier, jour où Julen est tombé dans le puits, relève «20 minutos». «Je vous le dis franchement, je voulais l'y rejoindre», assure la maman du garçonnet. Elle raconte avoir très rapidement compris que ses chances de revoir son enfant en vie étaient quasi nulles. «Quand je ne l'ai plus entendu pleurer, j'ai perdu tout espoir. J'ai senti que mon enfant était parti», a confié Victoria. Pendant les 13 jours insoutenables qu'ont duré les travaux de sauvetage, la jeune femme savait que son fils était décédé. «Mon cœur me l'a dit, et je me suis effondrée de douleur», a-t-elle confié.

Le couple a ensuite expliqué n'avoir plus aucun contact avec David Serrano, le propriétaire du terrain où est survenu le drame. Cet homme, la seule personne inquiétée dans cette tragique affaire, fait actuellement l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. «Notre relation avec lui n'est ni bonne ni mauvaise, nous n'avons aucune relation», ont précisé les parents de Julen. Quant à la théorie de l'avocat de Serrano selon laquelle le petit garçon serait mort sous les coups de pioche des pompiers, Victoria et José n'y croient pas. «Je ne peux pas lui interdire d'essayer de se défendre, mais je ne soutiens pas ce rapport», a déclaré José.

(L'essentiel/joc)