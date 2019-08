Merkel et Macron optimistes sur le Brexit

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu'une solution pourrait être trouvée «d'ici 30 jours» sur la question de la frontière irlandaise (clause du «backstop») afin d'aboutir à une sortie ordonnée du Royaume-uni de l'UE. «Dans le cadre de ce qui a été négocié, un travail doit pouvoir se faire», a-t-il déclaré en recevant le Premier ministre britannique Boris Johnson à l'Élysée.

Mme Merkel, en recevant Johnson mercredi à Berlin, avait aussi jugé possible de trouver «dans les 30 prochains jours» un accord avec Londres pour éviter un divorce non négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne le 31 octobre. «Je souhaite un accord négocié», avait déclaré la chancelière allemande. «Je suis, comme la chancelière Merkel, confiant sur le fait que l'intelligence collective, notre volonté de construire, doit nous permettre de trouver quelque chose d'intelligent dans les 30 jours s'il y a une bonne volonté de part et d'autre, et c'est ce que je veux croire», a repris le président français.

Le «backstop», disposition controversée sur l'Irlande dans l'accord de Brexit négocié entre Londres et Bruxelles mais refusé par le Parlement britannique, prévoit que, faute de meilleure solution à l'issue d'une période transitoire, et pour éviter le retour d'une frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, le Royaume-Uni tout entier reste dans un «territoire douanier unique» avec l'UE. Boris Johnson estime que ce dispositif porte atteinte à la «souveraineté de l'État britannique» et l'empêcherait de mener une politique commerciale indépendante des règles de l'UE.

(L'essentiel/afp)