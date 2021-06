Ce moment où la cabine est repartie et a chuté

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

La chaîne de télévision italienne TG3 a diffusé, mercredi, une vidéo captée au moment de l’accident de téléphérique qui a fait 14 morts à Stresa, en Italie, le 23 mai dernier. Les images de surveillance montrent la cabine sur le point d'arriver lentement au sommet, sur les rives du lac Majeur, avant de repartir en arrière pour des raisons que l'enquête doit encore déterminer.

Des responsables de la société gérant le téléphérique sont soupçonnés d'avoir désactivé volontairement le frein d'urgence, pour ne pas interrompre le service.

«Une telle tragédie»

Sur la vidéo, on voit le téléphérique suivre le cable à grande vitesse en direction de la station balnéaire de Stresa, avant de se balancer et faire une chute vertigineuse dans la pente boisée. Un enfant de 5 ans est l'unique survivant de ce drame qui a notamment tué ses parents, son frère et deux arrière-grand-parents.

La procureure de Verbania avait confié la sidération provoquée par cet accident: «Très peu de personnes auraient pu imaginer une telle tragédie. Notamment parce que le téléphérique est considéré non seulement comme un moyen de transport sûr au sens général, mais aussi comme un moyen de transport de vacances et de loisirs».

(nc/L'essentiel)