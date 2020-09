Explosion et gros incendie dans une zone industrielle

Massive fire and explosions at an industrial building in #Rochester, #Britain pic.twitter.com/CG6MxW2hnn — Global News (@GlbBreakNews) September 4, 2020

À 11h30 (locales), les pompiers du Kent ont expliqué sur Twitter «continuer à tenter de maîtriser le large incendie d'une unité industrielle» survenu près de Rochester, dans le Kent. Selon les pompiers, aucun blessé n'est à déplorer.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent d'ardentes flammes et un panache de fumée noire s'élever haut dans le ciel sombre.

«J'ai sauté du lit et j'ai vu que le ciel était orange»

Les personnes habitant ou travaillant à proximité de l'incident se sont vu conseiller de «garder par précaution portes et fenêtres fermées», ont détaillé les pompiers dans un communiqué, précisant avoir évacué environ 200 habitants «par précaution».

Joe Discipline, un habitant du quartier, a expliqué à l'agence de presse britannique PA avoir été réveillé à 4h30 du matin (5h30 au Luxembourg) par une explosion qui a «secoué la maison et les fenêtres». «J'ai sauté du lit et j'ai vu que le ciel était orange», a-t-il décrit. «Il y a eu ensuite une seconde explosion tout aussi importante».

