A Turin, des heurts entre police et anarchistes

Des heurts ont opposé des militants d'extrême gauche et anarchistes protestant contre l'évacuation d'un squat et les forces de l'ordre samedi soir dans le centre de Turin, en Italie. Quatre personnes ont été légèrement blessées et une douzaine d'autres interpellées.

Plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies en fin d'après-midi derrière une banderole proclamant: «Ils font la guerre aux pauvres et appellent cela rénovation. Nous résistons contre les patrons de la ville». Les manifestants avaient annoncé leur volonté de «reprendre» un squat évacué vendredi matin après avoir été tenu pendant plus de deux décennies par des mouvements d'extrême gauche et des anarchistes.

Ville aux mains du M5S

Sur le parcours, ils ont incendié des poubelles, puis bloqué des axes de circulation, endommagé des véhicules, attaqué un autobus après avoir fait s'enfuir les rares passagers. Ils ont ensuite lancé des pierres contre les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Deux heures ont été nécessaires pour rétablir le calme.

#Italy: Hundreds of anarchists clashed with police forces during protest against the #AsiloOccupato eviction in #Turin.Comrades demand the immediate release of those arrested.Against police states and state repression. pic.twitter.com/vVAYXtoYQX– th1an1 (@th1an1) 9 février 2019

«Ce qui est en train de se passer ne peut être confondu en aucune manière avec l'exercice de la démocratie», a commenté la maire de Turin, Chiara Appendino, issue du mouvement 5 étoiles (M5S, populiste, au pouvoir), dénonçant des violences «d'une gravité inédite». Le ministre de l'intérieur, Matteo Salvini, patron de l'extrême droite, s'est montré plus radical: «La prison pour ces infâmes!»

Torino ostaggio di qualche centinaio di delinquenti dei centri sociali: tutto il mio supporto ai Torinesi e alle Forze dell'Ordine, per questi criminali (che sono stati finalmente sgomberati pochi giorni fa) la pacchia è finita! pic.twitter.com/a71SPenoW8– Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 février 2019

