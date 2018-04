Il y a dix ans débutait l’affaire Fritzl en Autriche

L’affaire avait fait grand bruit en Autriche et dans le monde entier. Le 19 avril 2008 débutait l’affaire Fritzl, du nom de Josef Fritzl, un homme de 73 ans résidant à Amstetten, près de Vienne, qui a séquestré et violé sa fille Elizabeth pendant 24 ans. Celui qui avait fait sept enfants à sa propre fille et aménagé un sordide abri insonorisé et sans fenêtre dans le sous-sol de sa maison, a été condamné un an plus tard à la prison à vie.

L’affaire, révélée alors que l’un des enfants avait dû être hospitalisé, avait choqué l’opinion. L’homme, qui avait déclaré la disparition de sa fille et fait semblant de s’en émouvoir, était passé à travers les mailles du filet, la police ne l’ayant pas inquiété pendant plus de deux décennies. Les services sociaux n’avaient pas non plus bronché lorsqu’il avait recueilli certains des enfants nés de la relation incestueuse, prétendant que la fille disparue les avait déposés en cachette. D’autres enfants avaient eu moins de chance et ont été élevés dans la cave, sans voir la lumière du jour jusqu’à ce 19 avril 2008.

Depuis, le patriarche purge sa peine dans une prison psychiatrique de la campagne autrichienne. Il est sous surveillance permanente, ce qui ne l’empêche pas d’être maltraité par ses codétenus, rapportent les médias locaux, qui rappellent qu’il avait perdu plusieurs dents dans une bagarre en 2016. Quant à la maison de l’horreur, où les faits se sont produits, elle a été vendue et entièrement rénovée de manière à ne pas conserver de traces de sa sinistre histoire.

