L'arrestation de Navalny est «inacceptable»

L’arrestation d’Alexeï Navalny à son arrivée à Moscou est «inacceptable», a estimé dimanche soir le président du Conseil européen, Charles Michel, appelant Moscou à sa «libération immédiate», dans un tweet.

Le principal opposant russe a été arrêté par les services pénitentiaires dimanche dès son arrivée à Moscou depuis l’Allemagne, où il se trouvait en convalescence ces derniers mois après avoir survécu à un empoisonnement présumé.

Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a pour sa part appelé les autorités russes à «respecter les droits» d’Alexeï Navalny et également réclamé sa «libération immédiate» dans un tweet.

«La politisation du système judiciaire est inacceptable», a ajouté l’Espagnol.



Alexeï Navalny, le principal opposant russe, arrêté dimanche à Moscou «doit être libéré immédiatement» a exhorté Jake Sullivan, futur conseiller à la sécurité nationale du président élu américain Joe Biden.

«Les attaques du Kremlin contre Alexeï Navalny ne sont pas seulement une violation des droits humains, mais un affront au peuple russe qui veut que sa voix soit entendue», a-t-il tonné sur Twitter.

