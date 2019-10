Rome croule de nouveau sous les déchets

Les autorités sanitaires de Rome ont averti mercredi que la crise chronique des déchets dont souffre la capitale italienne représentait un risque pour la santé. Alors que les containers à ordures débordent dans les rues de la Ville éternelle, le conseil d'administration de la société municipale de ramassage des déchets (Ama), au cœur ces dernières années de divers scandales de corruption, a démissionné lundi pour un différend avec le conseil municipal, trois mois seulement après sa mise en place.

Il s'agit du 7e changement de gouvernance pour l'Ama, le précédent conseil d'administration ayant été remercié en février par la maire de Rome, Virginia Raggi. Élue triomphalement en juin 2016, Mme Raggi (Mouvement 5 Étoiles) avait fait de la gestion des déchets l'un des piliers de son programme. Trois ans plus tard, les poubelles s'accumulent de façon chronique, les transports fonctionnent encore mal et les nids de poule sont légions. À tel point que la première édile est la cible régulière d'attaques de la presse et de ses administrés pour sa gestion jugée calamiteuse.

Beaucoup de demandes de dératisation

Les déchets attirent une faune insolite jusque dans le centre historique de la capitale (goélands, rats et même de sangliers) et se répandent souvent sur les trottoirs. La ville manque d'infrastructures pour éliminer ses déchets. Sur ses trois principales décharges, celle de Malagrotta, la deuxième plus grande à ciel ouvert en Europe, a été fermée par la mairie en 2013. Les deux autres ont été détruites par des incendies ces derniers mois. Des accords ont été signés pour envoyer les déchets dans d'autres régions que celle de Rome.

L'association des syndics de copropriété a indiqué lundi avoir reçu 12 000 demandes de dératisation entre mai et septembre, soit trois fois plus que d'habitude pendant la période estivale. En avril dernier, après une série d'incendies de décharges dont certaines illicites, Mme Raggi avait affirmé que sa ville était attaquée par des mafieux, déterminés à ne pas relâcher leur emprise sur un secteur lucratif.

Io non ho idea di come questo sia possibile ne tantomeno di quale possa essere la risoluzione rapida... ma davvero una vergogna di dimensioni apocalittiche. AIUTO!!!!! #Romarifiuti ???????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/qqWVsvL45z — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) October 3, 2019

(L'essentiel/afp)