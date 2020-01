Un ado frappé par des filles après une rupture

Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux en Suisse, dans laquelle un garçon est harcelé et battu par un groupe de filles. Un témoin a filmé la scène: on peut y voir une adolescente devenir violente. Cette dernière attrape le jeune par le col et le plaque contre des boîtes aux lettres avant de lui asséner un coup. Le dialecte parlé par les ados suggère que la scène se déroule dans la région de Bâle.

«Elle a été partagée dans une discussion de groupe sur WhatsApp», témoigne un lecteur. «Elle est aussi diffusée sur Instagram et Snapchat», affirme un second.

Menaces de mort

Selon la vidéo, l'attaque a été déclenchée à cause d'une rupture amoureuse entre l'adolescent et une amie des filles. L'ado en veste rouge ne lâche pas prise, saisit le jeune de plus en plus fermement par le sweat à capuche et le pousse de manière répétée contre les boîtes aux lettres. Au cours de la dispute, le garçon reçoit plusieurs gifles au visage et deux coups de poing.

Le groupe n'accepte pas l'explication du garçon selon laquelle il ne s'est pas moqué de son ex, mais qu'il n'avait tout simplement plus de sentiments pour elle. Au lieu de passer à autre chose, le jeune est menacé de mort. «Les événements visibles sur les enregistrements sont tout à fait pertinents du point de vue du droit pénal, car au moins certains d'entre eux constituent des délits», déclare Chantal Stadelmann, avocate pour les mineurs au sein de la justice suisse, après avoir visionné la vidéo.

(L'essentiel/lha/juu/lom)