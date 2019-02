L'Autriche enterre l'idée d'un nouveau jour férié

Devant le mécontentement suscité par cette mesure décidée pour se conformer à une décision de justice européenne, le gouvernement a décidé que le vendredi précédant le week-end de Pâques resterait une journée de travail. Dans ce pays majoritairement catholique, seuls les membres de certaines églises chrétiennes ne travaillaient pas le Vendredi saint, ce que la Cour de justice de l'UE (CJUE) a jugé discriminatoire.

Contraint de proposer une nouvelle formule, la coalition entre conservateurs et extrême droite avait annoncé la semaine dernière que la journée de travail s'arrêterait désormais pour tous à 14h. Mais le compromis n'a satisfait personne: ni les Églises évangéliques qui perdaient leur jour entier férié, ni le patronat qui jugeait la mesure beaucoup trop coûteuse, tandis que les syndicats de salariés réclamaient que toute la journée soit chômée.

Un «congé personnel» à la place

«Nous avons ensemble décidé d'aller plus loin et de proposer une meilleure solution: un "jour de congé personnel" permettant à chacun la pratique de sa religion», a annoncé mardi, le gouvernement, dans un communiqué. Ce «congé personnel» sera dans les faits un jour de vacances que pourront prendre les salariés le Vendredi saint, s'ils le souhaitent, et qui sera décompté de leur stock de congés.

En cas de refus de l'employeur, une compensation financière devra être proposée. La question du statut du Vendredi saint s'était transformée en chemin de croix pour le gouvernement autrichien depuis la décision de la Cour de justice de l'UE, rendue début janvier.

(L'essentiel/afp)