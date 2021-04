Les antimasques dispersés à coups de lacrymo

La situation se tend à #Berlin ou des milliers de personnes manifestent contre une loi controversée qui renforce les pouvoirs d'Angela Merkel pour durcir les mesures contre le covid-19. #b2104 pic.twitter.com/vN0FMZ0VO3 — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) April 21, 2021

Des incidents ont opposé à Berlin les forces de l'ordre à des milliers de manifestants opposés à l'adoption mercredi d'une loi renforçant les pouvoirs de la chancelière Angela Merkel pour durcir la lutte contre la troisième vague de la pandémie. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les quelque 8 000 manifestants qui refusaient de quitter les lieux, selon une journaliste de l'AFP. La police a également fait état de sept interpellations et de plusieurs jets de projectiles contre les forces de l'ordre.

Pendant ce temps, à Berlin, des dizaines de milliers de personnes défilent contre les restrictions sanitaires.pic.twitter.com/8N7rSsaG6K — Marcel (@realmarcel1) April 21, 2021

La dispersion avait été ordonnée alors que les manifestants ne portaient pas de masque de protection et ne respectaient la distanciation sociale, mais la plupart sont restés sur place, scandant «Nous sommes le peuple», «le Lockdown, ça suffit!» ou encore «défendons nos libertés». Au même moment, les députés étaient en train de voter une réforme de la loi sur la protection contre les contaminations. Elle a été adoptée, la coalition entre les conservateurs et les sociaux-démocrates disposant d'une majorité à la Chambre basse du Parlement.

Des heurts éclatent à #Berlin lors de la manifestation contre la loi renforçant les pouvoirs d'Angela Merkel. Des manifestants réussissent à libérer un manifestant qui allait se faire arrêter. #b2104 pic.twitter.com/lIVi1t9kue — Anonyme Citoyen (images) (@AnonymecitoyenS) April 21, 2021

Pour le gouvernement, il est primordial de prendre le contrôle sur la gestion de la pandémie. Celle-ci a fait plus de 80 000 morts dans le pays depuis un an et même si la campagne de vaccination a accéléré, la troisième vague d'infections n'a pas encore atteint son pic, selon les virologues. «Vacciner et tester ne suffit pas» pour «briser cette troisième vague», a lancé le ministre de la Santé Jens Spahn devant l'assemblée, qualifiant la situation, marquée par un nouvel afflux de malades du Covid dans les hôpitaux, de «très sérieuse».

(L'essentiel/afp)