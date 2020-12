Dieudonné sera jugé en Suisse aussi

Dieudonné sera jugé en Suisse pour propos négationnistes. La justice genevoise vient de renvoyer en jugement l’humoriste français, rapporte Le Matin Dimanche. Le procès se tiendra en 2021. La Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) avait porté plainte pour discrimination raciale et injure en lien avec des propos tenus par le polémiste français l’an dernier à Genève et à Nyon, dans son spectacle «En Vérité».

L’association estime qu’il a nié l’existence des chambres à gaz et qu’il l’a injuriée publiquement. En février, lorsqu’il avait répondu à la convocation du Ministère public genevois, Dieudonné se disait confiant que la plainte allait être classée. L'ancien humoriste a été condamné à plusieurs reprises en France pour des délits similaires.

(L'essentiel)