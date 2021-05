Jürgen Conings voulait attaquer une mosquée

La cavale du militaire extrémiste Jürgen Conings se poursuit en Belgique. Malgré le renfort d'unités spéciales allemandes, luxembourgeoises et néerlandaises pour épauler la police belge, l'homme armé reste introuvable. Grâce à plusieurs sources, le journal Le Soir et le magazine Knack ont eu accès à des informations de suivi du militaire dévoilées lors d'une réunion de l'organe de contrôle des services de renseignement. Pour le chef de la Défense, Michel Hofman, le service de renseignement militaire a commis des erreurs dans cette affaire. Plusieurs enquêtes internes sont d'ailleurs en cours au sein de la Défense.

C'est en 2015 que la Sûreté de l'État a eu connaissance du cas de Jürgen Conings. Entre 2017 et 2019, plusieurs procès-verbaux ont été dressés à son encontre, donc un pour le «port d’une arme prohibée» et un pour «menaces». Pour une raison inconnue, le Service général du renseignement et de la sécurité ne sera pas mis au courant. Sa participation à un groupe d'extrême droite n'est remarquée qu'en 2018. Ce n'est que deux ans plus tard que l'Ocam, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, ouvre une enquête préliminaire sur le militaire en tant qu’«extrémiste potentiellement violent». Son nom est donc inscrit dans la Banque de données commune.

Nouveau rôle

Dans la foulée, le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) lui retire son habilitation d'accès à des bâtiments sensibles, mais ce n'est que deux mois plus tard, en novembre 2020, qu'elle sera effective. «Une erreur improbable» pour plusieurs sources, rapporte 7sur7. D'ailleurs, plutôt que d'écarter l'homme, la Défense le nommera instructeur, écrit La Dernière Heure.

Le 1er février 2021, des informations concernant l'intention du militaire de commettre une attaque contre une mosquée sont transmises à l'État, révèlent les médias locaux. Quelques jours plus tard, Jürgen Conings sera considéré comme menace grave par l'Ocam sans que le SGRS ne bronche. Ni le Service général du renseignement, ni la Sécurité de l'État n'a souhaité commenter la chronologie des faits. «L'enquête est en cours», a toutefois indiqué l'Ocam.

Il est à noter que Conings fait partie d'une trentaine de membres de l'armée proches de l'extrême droite surveillés par le service de renseignement. Deux d'entre eux sont d'ailleurs chargés de la surveillance de deux Parlements belges. Pour rappel, Jürgen Conings est soupçonné de vouloir s'en prendre à l'État belge et à un virologue.

