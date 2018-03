L'Italie vote et risque la paralysie politique

Plus de 46 millions d'Italiens sont appelés à voter dimanche pour des élections à l'issue incertaine entre poussée de la droite et montée des populismes. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et le resteront jusqu'à 23h: tous les électeurs doivent élire 630 députés via un bulletin rose. Ceux qui ont plus de 25 ans recevront aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs. Compte tenu de la complexité du nouveau système électoral, qui combine scrutin proportionnel et majoritaire, les sondages de sortie des urnes ne donneront qu'une indication du rapport de forces: il faudra attendre tard dans la nuit de lundi pour avoir une indication de la composition du futur Parlement.

Samedi encore, nombre d'électeurs se montraient indécis ou amers, au terme d'une campagne dominée par les questions liées à l'immigration, l'insécurité ou la faiblesse de la reprise économique en Italie. Car, si la coalition de droite/extrême droite est donnée en tête de ce scrutin, elle est loin d'être certaine de pouvoir gouverner. Selon les experts, le seuil pour obtenir la majorité des sièges est de 40 à 45%. Or, les derniers sondages disponibles, datant d'il y a deux semaines, plaçaient la coalition en tête avec 37% des intentions de vote, dont 17% pour Forza Italia, le parti de M. Berlusconi, et 13% pour la Ligue de Matteo Salvini. Un renversement de ce rapport de forces, auquel le chef de la Ligue veut croire dur comme fer, donne des sueurs froides en Europe.

Berlusconi, omniprésent mais inéligible

L'alliance entre M. Berlusconi, 81 ans, et M. Salvini, 44 ans, est une première dans l'Union européenne, a dénoncé vendredi soir le chef du Parti démocrate (PD, centre gauche) Matteo Renzi. L'ancien chef du gouvernement a aussi brandi la menace d'une alliance post-électorale entre la Ligue et les populistes du Mouvement Cinq Etoiles (M5S), qui officiellement s'en défendent. Vendredi, le M5S a clôturé sa campagne en se disant certain de l'emporter. Fondé en 2009 par le comique Beppe Grillo, le M5S avait créé la surprise en raflant un quart des voix en 2013 et pourrait devenir le premier parti du pays, même s'il lui faudrait probablement se résoudre à des alliances pour gouverner.

Dans le cadre de cette campagne, les forces en présence ont multiplié les promesses: baisses massives des impôts, expulsions de centaines de milliers d'immigrés clandestins, revenu garanti pour les plus pauvres et avancement de l'âge de départ en retraite. Enchaînant les interviews vendredi soir, M. Berlusconi a ainsi promis de créer 500 000 emplois dans le Sud, avec l'appui d'Antonio Tajani, actuel président du Parlement européen, qu'il a choisi pour diriger le gouvernement en cas de victoire. Le vieux milliardaire est lui-même interdit de toute fonction publique jusqu'en 2019 après une condamnation pour fraude fiscale.

(L'essentiel/AFP)