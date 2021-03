La une de «Charlie Hebdo» qui fait scandale

Le jounral français Charlie Hebdo, connu pour ses dessins satiriques, a publié en une une caricature qui a du mal à passer outre-Manche. On y voit en effet l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, au sol avec le genou de la reine Elisabeth II sur son cou. Une image qui n’est pas sans rappeler la mort de l’Afro-Américain George Floyd, décédé sous le genou du policier blanc Derek Chauvin aux États-Unis en mai 2020.

Qui plus est, la mention «parce que je ne pouvais plus respirer» figure en réponse à la question en titre: «Pourquoi Meghan a quitté Buckingham Palace?» Un autre élément qui fait également référence aux dernières paroles de George Floyd qui avaient fait le tour du monde – «I can’t breathe» («je ne peux plus respirer»).

« C’est faux à tous les niveaux»

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont réagi à cette caricature et estiment que le journal est allé trop loin. Ainsi, la Dre Halima Begum, cheffe de Runnymede Trust, une cellule de réflexion antiraciste britannique, a qualifié l’image d’«inacceptable à bien des égards» dans un tweet:

«C’est faux à tous les niveaux. La reine en tant que meurtrière de George Floyd écrasant le cou de Meghan? Meghan disant qu’elle est incapable de respirer? Cela ne repousse pas les limites, ne fait rire personne ou ne conteste pas le racisme. Il rabaisse les problèmes et provoque une offense».

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS — Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021

La journaliste Nadine White, rédactrice en chef du journal The Independent, a pour sa part qualifié cette une de «dégoûtante». Le collectif Black and Asian Lawyers For Justice a, lui, affublé la couverture des mots «outrageux», «dégoûtant» et de «racisme fasciste». «Une réponse médiocre et mal conçue de #CharlieHebdo qui enflamme le problème. Cette forme de satire simpliste n'a pas sa place dans la lutte contre le racisme. Complètement épouvantable et profondément attristante», a ajouté un autre groupe.

D'autres comptes ont même demandé à ce que Charlie Hebdo soit supprimé. Ainsi un activiste des droits de l’homme, qui se fait appeler StanceGrounded sur les réseaux sociaux, en appelle à la «mise en faillite» du journal faillite», a-t-il tweeté.

(L'essentiel)