Explosion de joie et «Bella Ciao» sur l'Open Arms

Après une inspection de la police judiciaire et de deux médecins, le procureur d'Agrigente, Luigi Patronaggio, a décidé que les rescapés devaient être débarqués sur la petite île italienne, alors même que l'Espagne venait de faire appareiller un navire militaire pour les récupérer. Le procureur a ordonné la mise sous séquestre de l'Open Arms, de l'organisation humanitaire espagnole du même nom.

L'annonce du débarquement a suscité des explosions de joie sur le bateau. Des vidéos diffusées par des personnes présentes à bord ont montré migrants et sauveteurs s'embrasser et applaudir. Une journaliste du quotidien El Pais à Lampedusa a raconté que certains, à bord, ont entonné le chant de révolte des partisans italiens, «Bella Ciao». Après être descendus un à un le long de la passerelle, parfois en boitant, et avoir subi un bref contrôle médical, les migrants ont été conduits vers un centre d'accueil à bord de camionnettes.

19 jours d'attente

L'interminable attente face à la côte toute proche avait provoqué des gestes désespérés de la part des migrants entassés à bord du navire. Mardi, quinze d'entre eux, certains sans gilets de sauvetage, s'étaient jetés par dessus-bord pour tenter de rejoindre Lampedusa à la nage. Selon une porte-parole de l'ONG, ils ont été «secourus» par les garde-côtes italiens et emmenés sur l'île.

Certains de ces migrants secourus au large de la Libye ont passé 19 jours à bord. Le bateau comptait 147 migrants à son arrivée jeudi près de Lampedusa et un peu plus de 80 après l'évacuation de ceux ayant sauté à l'eau et de dizaines de mineurs ou de malades ces derniers jours. L'Ocean Viking, bateau affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, cherche lui aussi à débarquer dans un port sûr 356 migrants. Il est actuellement près de Malte. Faute de consensus européen pour accueillir les migrants secourus par les navires d'ONG, leur sort fait régulièrement l'objet de difficiles négociations entre États.

(L'essentiel/utes/afp)