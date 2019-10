L'Allemagne s'attend à d'autres attaques

Le gouvernement allemand est inquiet après l'attaque contre une synagogue et un restaurant turc de Halle qui a fait deux morts et deux blessés grave. Vendredi le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer a déclaré que le risque d'une nouvelle attaque était élevé. «La menace que représentent l'antisémitisme, l'extrémisme de droite et le terrorisme de droite est élevée en Allemagne», a affirmé le ministre à la chaîne publique ZDF. «Une menace élevée signifie, comme dans le cas du terrorisme islamique, qu'à tout moment il faut s'attendre à une attaque» en Allemagne, a-t-il précisé.

Quelque 24 000 personnes sont considérées comme des extrémistes de droite, dont 12 000 comme potentiellement «violentes» en Allemagne, affirme le ministre allemand, précisant que parmi ces 12 000 personnes, «l'affinité pour les armes est très élevée». Ces déclarations sont survenus au surlendemain de l'attaque contre une synagogue et un restaurant turc de Halle mercredi dernier, qui a fait deux morts et deux blessés grave.

L'auteur présumé, un Allemand de 27 ans socialement isolé, a avoué vendredi la motivation antisémite de son acte, a annoncé le parquet antiterroriste.

(L'essentiel/utes/afp)